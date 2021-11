Bruno Henrique iguala marca de Bebeto com a camisa do Flamengo

Segundo maior artilheiro do Flamengo neste século, com 76 gols marcados, Bruno Henrique segue escrevendo o seu nome na história do clube. Ao marcar o tento que garantiu a vitória rubro-negra sobre o Corinthians, por 1 a 0, o atacante se tornou também o terceiro maior goleador do time em todos os tempos no Campeonato Brasileiro.

O gol, já no fim dos acréscimos da partida, foi o 41º do jogador no Brasileirão desde que chegou à Gávea, no início de 2019. Foram 21 na 1ª edição disputada, 9 no ano passado e 11 até agora em 2021. Bruno igualou-se no ranking a Bebeto, ídolo do clube nos anos 80 e tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira, em 1994. O Baianinho, no entanto, entrou em campo 95 vezes na competição vestindo a camisa rubro-negra, nove a mais que BH.

Quem lidera a lista com folga ainda é Zico. O Galinho estufou as redes 135 vezes no campeonato, todas pelo Flamengo. Gabriel Barbosa, companheiro de Bruno Henrique, é o segundo, com 49. Veja o top 10:

MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NO BRASILEIRO

- 1971/2021 - Dados OGol

1º - Zico - 135 gols em 249 jogos

2º - Gabigol - 49 gols em 69 jogos

3º - Bruno Henrique - 41 gols em 86 jogos

Bebeto - 41 gols em 95 jogos

5º - Renato Abreu - 40 gols em 164 jogos

6º - Romário - 37 gols em 62 jogos

7º - Nunes - 34 gols em 68 jogos

8º - Petkovic - 31 gols em 98 jogos

9º - Tita - 29 gols em 101 jogos

Léo Moura - 29 gols em 315 jogos