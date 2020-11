Bruno Fernandes brilha, Cavani marca e United vence Everton

O Manchester United conseguiu se recuperar da péssima fase vivida no Campeonato Inglês ao conquistar uma vitória contra o Everton fora de casa por 3 a 1. Bruno Fernandes foi o nome da partida com dois gols marcados na primeira etapa e uma assistência para o primeiro gol de Cavani com a camisa dos Red Devils para salvar a pela do técnico Solskjaer neste início de temporada.

INÍCIO PROMISSORA partida começou animada e Martial perdeu grande chance cara a cara com Pickford aos 15 minutos após aproveitar passe de frente, mas finalizou para fora. Após a chance perdida, o brasileiro Bernard recebeu a bola pelo lado esquerdo, balançou o corpo na frente de Wan-Bissaka e chutou no cantinho sem chances para De Gea.

PORTUGUÊS ENDIABRADOApós sofrer o primeiro gol, os Diabos Vermelhos acordaram na partida com Bruno Fernandes. Aos 24, o camisa 18 aproveitou cruzamento de Luke Shaw para empatar o placar. Após o Everton chegar com perigo e acertar a trave com Digne, o português virou a partida após tentar cruzar para Rashford, o atacante passar direto pela pelota e enganar Pickford. A bola beliscou na trave e entrou devagar para o Manchester United terminar na frente na primeira etapa.

CAVANI MARCA​Diferentemente da primeira etapa, o segundo tempo foi pouco inspirado para as duas equipes e os goleiros quase não trabalharam. OManchester United teve a melhor chance nos pés de Rashford após longo lançamento de Fred, mas o camisa 10 finalizou em cima de Pickford. No último lance da partida, Bruno Fernandes puxou rápido contra-ataque, encontrou Cavani para marcar seu primeiro gol na Inglaterra e fechar o placar.