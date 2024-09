Brighton x Wolverhampton: onde assistir e escalações do jogo hoje (18/09) pela Copa da Liga Inglesa

Brighton x Wolverhampton disputam hoje, quarta-feira (18/09), a terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brighton x Wolverhampton ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, Brighton empatou com Arsenal e Ipswich e venceu Everton por 3 a 0, Manchester United por 2 a 1 e Crawley Town por 4 a 0.

Já Wolverhampton perdeu para Arsenal por 2 a 0, foi superado por Chelsea por 6 a 2, venceu Burnley por 2 a 0, empatou com Nottingham Forest por 1 a 1 e perdeu para Newcastle por 2 a 1.

Brighton x Wolverhampton: prováveis escalações

Brighton: Verbruggen; Lamptey, Webster, Igor Julio e Samuels; Weir e Ayari; Peupion, Enciso e Adringa; Rutter. Técnico: Fabian Hürzeler.

Wolverhampton: José Sá; Pedro Lima, Santiago Bueno, Dawson e Doherty; Lemina e Doyle; Hwang, Sarabia e Bellegarde; Gonçalo Guedes. Técnico: Gary O'Neill.

FICHA TÉCNICA

Brighton x Wolverhampton

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra

Data/Horário: 18 de setembro de 2024, 15h45