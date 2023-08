Brasileirão: com gol anulado, São Paulo e Botafogo empatam jogo

A partida entre São Paulo e do Botafogo terminou em zero a zero, neste sábado (19), no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP). Apesar do resultado, durante os 90 minutos, a torcida veio em peso acompanhar a partida pela 20ª rodada do Brasileirão. O São Paulo chegou a ter gols anulados.

O primeiro tempo começou com um ritmo mais lento, mas foi intensificando conforme a partida avançava. Já no segundo, Luciano Moura, atacante do São Paulo, chegou a marcar dois gols, porém eles foram anulados por impedimentos. Outro destaque foi o goleiro Lucas Perri do Botafogo. O jogador fez três defesas importantes na partida.

No segundo tempo, o Botafogo preferiu apostar em contra-ataques ágeis e se mostrou menos perigoso do que no primeiro tempo. No final da partida, Pato quase marcou para o São Paulo, mas o goleiro do Botafogo evitou o gol.

VEJA MAIS

Pela tabela, São Paulo se mantém na 10ª posição, com a possibilidade de ser ultrapassado pelo Atlético-MG. Enquanto isso, o Botafogo segue firme na liderança, somando 48 pontos.