Brasil x Nova Caledônia: onde assistir ao vivo o jogo desta terça (14/11) pela Copa do Mundo Sub-17

As equipes Brasil x Tunísia disputam nesta terça-feira (14/11) a segunda rodada da Copa do Mundo Sub-17. O jogo será realizado às 06h (horário de Brasília), no Estádio Internacional de Jacarta, na Indonésia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasil x Nova Caledônia ao vivo?

A partida Brasil x Nova Caledônia poderá ser assistida pela SporTV e pela CazéTV, a partir das 06h (horário de Brasília).

Como Brasil x Nova Caledônia chegam para o jogo?

Na sua estreia pela Copa do Mundo Sub-17, a seleção brasileira perdeu para o Irã por 3 a 2. Já Nova Caledônia foi goleada pela Inglaterra por 10 a 0.

Brasil x Nova Caledônia: prováveis escalações

Nova Caledônia: Kutran; Doui Upa, Hnaissili, Hanye, Diko e Gohoupe; Saiko, Huna, Levy e Waiko; Angexetine. Técnico: Léonardo Lopez.

Brasil: Phillipe Gabriel; Pedro Lima (Vitor Gabriel), Vitor Reis, Da Mata e Souza; Sidney, Lucas Camilo e Dudu; Lorran, Rayan e Kauã Elias (Estevão). Técnico: Phelipe Leal.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Nova Caledônia

Copa do Mundo Sub-17

Local: Estádio Internacional de Jacarta, na Indonésia

Data/Horário: 14 de novembro de 2023, 06h