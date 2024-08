Brasil x Espanha: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/08) Jogos Olímpicos

Brasil x Espanha disputam hoje, terça-feira (06/08), a semifinal dos Jogos Olímpicos. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Orange Vélodrome, em Marselha, na França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasil x Espanha ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Tv Globo, CazéTv e SporTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Brasil chega nas semis após eliminar a anfitriã França, por 1 a 0.

Já a Espanha passou para a semifinal no sufoco. As espanholas empataram no tempo normal com a Colômbia e conseguiram a classificação para as semifinais nos pênaltis.

Brasil x Espanha: prováveis escalações

Brasil: Lorena, Thais, Tarciane, Lauren (Rafaelle), Yasmim, Duda Sampaio, Ana Vitória, Adriana, Gabi Portilho, Gabi Nunes, Jheniffer. Técnico: Arthur Elias

Espanha : Cata Coll, Ona Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona, Aitana, Patri Guijaro, Alexia, Athenea, Salma Paralluelo, Mariona. Técnico: Montsé Tomé.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Espanha

Jogos Olímpicos

Local: Orange Vélodrome, em Marselha, na França

Data/Horário: 06 de agosto de 2024, 16h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Felipe Saraiva.)