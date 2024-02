Brasil terá campeões pela Seleção na Copa do Mundo de veteranos; confira

De acordo com o jornal Daily Mail, a Copa do Mundo de veteranos contará com craques do futebol brasileiro. A competição será realizada em junho, na Inglaterra, e contará com as oito seleções campeãs do mundo.

Ronaldinho, Kaká e Rivaldo são nomes que representarão o Brasil na Copa do Mundo de veteranos, segundo o jornal britânico. Henry deverá estar presente pela França e Totti pela Itália.

A Copa do Mundo de veteranos será organizada pelo Grupo de Jogadores de Elite (Elite Players Group, em inglês). A EPG, sigla do grupo, é uma empresa criada por empresários e ex-jogadores e que dará nome ao torneio: EPG Cup.

A proposta do torneio é de que jogadores a partir de 35 anos, que tenham representado sua seleção ou tenham feito 100 jogos na primeira divisão do seu país, possam estar elegíveis para a competição. A previsão é de que a “Copa” seja realizada durante uma semana de junho. Cada seleção poderá ter até 18 jogadores no elenco mais um treinador; as partidas terão duração de 70 minutos e as substituições serão limitadas. Além disso, os capitães das seleções serão membros fundadores da empresa (EPG).

Confira os nomes que podem estar presente na competição, segundo o Daily Mail:

BRASIL : Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e Emerson (capitão).

: Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e Emerson (capitão). FRANÇA : Thierry Henry, Marcel Desailly e Christian Karembeu (capitão).

: Thierry Henry, Marcel Desailly e Christian Karembeu (capitão). ARGENTINA : Hernán Crespo, Pablo Zabaleta e Esteban Cambiasso (capitão).

: Hernán Crespo, Pablo Zabaleta e Esteban Cambiasso (capitão). ALEMANHA : Mesut Özil, Sami Khedira e Kevin Kuranyi (capitão).

: Mesut Özil, Sami Khedira e Kevin Kuranyi (capitão). INGLATERRA : Michael Owen, Ashley Cole, Joe Cole, Rio Ferdinand, David James, Frank Lampard, Robbie Fowler e Steve McManaman (capitão).

: Michael Owen, Ashley Cole, Joe Cole, Rio Ferdinand, David James, Frank Lampard, Robbie Fowler e Steve McManaman (capitão). URUGUAI : Diego Forlán e Diego Lugano (capitão).

: Diego Forlán e Diego Lugano (capitão). ITÁLIA : Fabio Cannavaro, Francesco Totti e Marco Materazzi (capitão).

: Fabio Cannavaro, Francesco Totti e Marco Materazzi (capitão). ESPANHA: David Villa, Carles Puyol e Michel Salgado (capitão)