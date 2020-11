Brasil segue em 3º e diminui vantagem para a França no ranking da FIFA

Na manhã desta sexta-feira (27), a FIFA divulgou o ranking mundial de seleções após quase 160 jogos disputados entre países no mês de novembro. A Seleção Brasileira segue na 3ª posição, mas diminuiu a distância para a França. Agora, a Amarelinha está 12 pontos atrás da França e 37 da líder Bélgica.

Nos dois jogos disputados na penúltimo mês do ano, os comandados de Tite venceram a Venezuela por 1 a 0, com gol de Roberto Firmino, jogando no Morumbi. Dias depois, o elenco viajou a Montevidéu e bateu o Uruguai por 2 a 0, com gols de Arthur e Richarlison.

Quem aproveitou a data FIFA e subiu na lista foram Itália e México. A Azzura venceu a Estônia, por 4 a 0, em amistoso, e superou Polônia e Bósnia e Herzegovina pela Liga das Nações, entrando na décima posição.

A Seleção Mexicana disputou dois amistosos e saiu vitoriosa de ambos: 3 a 2 contra o Coréia do Sul e 2 a 0 contra o Japão. Com isso, eles alcançaram o nono lugar no ranking.

O próximo ranking da Fifa será divulgado no dia 10 de dezembro. Abaixo está o top 10 e as pontuações de cada seleção.

1º- Bélgica - 1780 pontos2º- França - 1755 pontos3º- Brasil - 1743 pontos4º- Inglaterra - 1670 pontos5º- Portugal - 1662 pontos6º- Espanha - 1645 pontos7º- Argentina - 1642 pontos8º- Uruguai - 1639 pontos9º- México - 1632 pontos10º- Itália - 1625 pontos