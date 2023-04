Brasil é sorteado no grupo da morte do Mundial Sub-20; conheça os rivais

A Seleção Brasileira foi sorteada no grupo da morte e enfrenta Itália, Nigéria e República Dominicana no Campeonato Mundial Sub-20. O evento ocorreu na sede da FIFA em Zurique, Suíça, nesta sexta-feira (21).

Como atual campeã sul-americana, a Seleção será convocada em 28 de abril. Os treinos começam na Granja Comary, em Teresópolis, em 8 de maio, antes do torneio. A Copa será realizada entre 20 de maio e 11 de junho na Argentina.

A equipe brasileira estava em Jerez de la Frontera, Espanha, para uma série de amistosos preparatórios, quando o sorteio aconteceu. O Brasil venceu a República Dominicana por 1 a 0 na última quarta-feira e enfrenta o Uzbequistão no sábado e o Iraque na terça-feira, ambos também no Mundial.

Dos 23 convocados para a viagem para a Espanha, apenas sete puderam se apresentar ao treinador Ramon devido a dificuldades para contar com a liberação de jogadores importantes. Há a promessa da presença de nomes importantes como Andrey Santos, do Vasco, e Vitor Roque, do Athletico, para o Mundial.

Histórico

Com seis títulos, a Argentina é a maior vencedora do torneio e só disputará a competição porque a FIFA retirou a Indonésia como país-sede devido a problemas políticos. No Sul-Americano, os argentinos não conseguiram avançar para o hexagonal final.

O Brasil busca o hexacampeonato, assim como a equipe argentina, para igualar o número de títulos. A Seleção foi campeã pela última vez em 2011, na Colômbia, e vice-campeã em 2015, na Nova Zelândia, mas não se classificou em três das últimas cinco edições: 2013, 2017 e 2019.

A Ucrânia, atual campeã, não conseguiu classificação para a disputa na Argentina. O Mundial Sub-20 está sendo realizado após o cancelamento da edição de 2021 devido à pandemia do coronavírus. As quatro sedes do torneio devem ser confirmadas em breve: Mendoza, Santiago del Estero, La Plata e San Juan.