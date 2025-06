Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03) pelo Brasileirão

Red Bull Bragantino x Corinthians disputam hoje, terça-feira (03/06), a 4° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O jogo está programado para as 15h (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bragantino x Corinthians ao vivo?

A partida terá transmissão oficial ao vivo pelo canal Massa Bruta TV | Red Bull Bragantino no YouTube.

Como as equipes chegam para o jogo?

Bragantino é o 3° colocado com 2 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 8 gols marcados e 4 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 0 empates e 1 derrota.

Já o Corinthians está na 4ª colocação e soma 2 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 3 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 0 empates e 1 derrota.

RB Bragantino x Corinthians: prováveis escalações

RB Bragantino: João Victor, Keirrisson, Thomez, Talles, Lucas Rosa, Luan Santos, Renan Soares, Samuel Alves (Walace), Mateus Macena, Ícaro e Bruninho. Técnico: Jonas Dell'Omo.

Corinthians: Gustavo Milani; Kaio Vinícius, Iago Machado, Pedro Neto e Lucca Vaz; Victor Caldera, Lucca Caramaico e Cristian, Kauê Furquim e Gui Bom. Técnico: Raphael Laruccia.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Corinthians

Campeonato Brasileiro Sub-17 (Brasileirão Sub-17)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 03 de junho de 2025, 15h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)