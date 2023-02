Bragantino provoca São Paulo nas redes sociais após vitória no Paulistão; veja

A noite desta quarta-feira foi de alegria para a equipe do Bragantino. O Massa Bruta bateu o São Paulo por 2 a 1, com direito a virada nos minutos finais da partida pelo Campeonato Paulista. A vitória empolgou os jogadores, que resolveram provocar o rival.

Através das redes sociais, o Bragantino deu uma 'cutucada' nos comandados do técnico Rogério Ceni, através de uma provocação antiga, citando o atacante Artur e o apelido do São Paulo.

A brincadeira faz referência aos bons jogos que o atleta fez diante do São Paulo. Nesta quarta, Artur esteve bem em campo e participou da jogada que deu origem ao gol da virada do Red Bull Bragantino. O triunfo sobre o São Paulo levou o Bragantino à liderança do Grupo A do Paulistão e manteve o Tricolor na ponta do Grupo B.