À Rogério Ceni, goleiro do São Paulo faz golaço de falta no Paulistão sub-20; vídeo

Os torcedores do São Paulo viveram uma espécie de déjà vu nesta quinta-feira (22). Na goleada do time tricolor por 6 a 0 sobre a Penapolense, no CT de Cotia, no Paulistão Sub-20, o goleiro Leandro marcou um dos gols, numa cobrança de falta à Rogério Ceni, ídolo do clube.

Além de Leandro, o São Paulo construiu a goleada diante do rival paulista com gols de Talles (2), Palmberg, Brito e Pedrinho. Confira o golaço de Leandro: