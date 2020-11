Bragantino encara o Atlético Acreano

O Bragantino recebe o Atlético Acreano (AC) no Diogão, às 15h, em Bragança, pela décima terceira rodada da Série D. O Tubarão do Caeté é o terceiro colocado com 21 pontos, já o Atlético amarga a última colocação do grupo A com apenas 7 pontos. A partida terá arbitragem de Leonardo Willers Lorenzatto (MT), com assistencia de Robson João dos Reis (PA) e Jhonathan Leone Lopes (PA). Acompanhe ao vivo.