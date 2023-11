Bragantino contrata para o Parazão jogador que estava no ‘pior time do mundo’; entenda

O Bragantino anunciou na tarde desta segunda-feira (13) mais uma contratação para a temporada de 2023. A novidade é o meia Matheus Rosas, de 27 anos. O jogador, inclusive, atuou no Tubarão do Caeté durante o Campeonato Paraense deste ano.

Matheus Rosas se notabilizou por jogar em equipes de divisões inferiores do futebol brasileiro. No Pará, além do Bragantino, o jogador já atuou pelo Águia de Marabá, em 2021. O atleta também acumula passagens por Vera Cruz-PE, Salgueiro-PE e São Paulo Crystal.

No entanto, o clube que mais chama atenção na carreira de Matheus é o Ibis-PE, time que defendeu no segundo semestre de 2023. A equipe pernambucana é conhecida como a "pior do mundo". O apelido foi originado na década de 70, quando o Pássaro Preto ficou mais de três anos sem vencer uma partida sequer. A "façanha", inclusive, foi registrada no Livro Guinness dos Recordes.

Íbis é conhecido como o 'pior time do mundo' (Michael Francelino da Silva / Íbis Sport Club)

A condição do Ibis-PE melhorou desde então. Porém, a equipe permanece em divisões inferiores do futebol pernambucano. Em 2023, o clube disputou a Série A2 do estadual e terminou no meio da tabela, na sexta colocação, não obtendo o acesso, mas também não caindo à Terceirona.