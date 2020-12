Bragantino arranca empate fora de casa no mata-mata da Série D

O Bragantino iniciou de forma satisfatória o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, empatou com o Sociedade Esportiva Juventude (MA), em 1 a 1, em partida realizada no estádio Pinheirão, em São Mateus, do Maranhão. A decisão será dia 12, em Bragança, sem vantagem. Quem vencer, seguirá na competição.

Os gols

O primeiro da partida foi do Tubarão. Gabriel marcou aos nove minutos do primeiro tempo. Dois minutos depois, porém, Vinícius igualou o marcador. Os gols saíram no primeiro tempo.