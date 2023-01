Braga x Vitória: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (11/01) pela Taça de Portugal

As equipes Braga x Guimarães disputam nesta quarta-feira (11/01) as oitavas de final da Taça de Portugal. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Braga. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Braga x Vitória ao vivo?

A partida Braga x Vitória pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Braga x Vitória chegam para o jogo?

Braga estreou na Taça de Portugal durante a 3° rodada, quando venceu Felgueiras por 2 a 1. Depois, a equipe venceu Moreirense por 2 a 1.

Já Vitória de Guimarães venceu Canelas por 3 a 1 e Vizela por 2 a 1.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

FICHA TÉCNICA

Braga x Vitória de Guimarães

Taça de Portugal

Local: Estádio Municipal de Braga

Data/Horário: 11 de janeiro de 2023, 15h45