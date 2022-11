Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pelo Brasileirão

As equipes Botafogo x Santos disputam nesta quinta-feira (10/11) a 37° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo inicia às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Santos ao vivo?

A partida Botafogo x Santos pode ser assistida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Botafogo x Santos chegam para o jogo?

Botafogo e Santos estão em 11° e 12° lugar no Brasileirão.

Santos soma 12 vitórias, 11 empates e 13 derrotas.

Já o Botafogo acumula 14 vitórias, 8 empates e 14 derrotas.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Lucas Fernandes (Patrick de Paula); Júnior Santos, Jeffinho e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Santos: João Paulo; Nathan (Madson), Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho e Carabajal; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa. Técnico: Orlando Ribeiro.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Santos

Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 10 de novembro de 2022, 20h