Botafogo x Peñarol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) pela Libertadores

Botafogo x Peñarol disputam nesta quarta-feira (23/10) as semifinais da Copa Libertadores da América. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Peñarol ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo e pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Peñarol foi vice-líder do Grupo G da Libertadores com um total de 4 vitórias, 2 derrotas, 12 gols marcados e 5 gols sofridos. Na fase seguinte, o time eliminou The Strongest, com uma vitória de 4 a 0 e outra de 1 a 0; e o Flamengo, após uma vitória de 1 a 0 e um empate sem gols.

Já o Botafogo foi o vice-líder do Grupo D e somou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 6 gols sofridos. Em seguida, a equipe eliminou o Palmeiras, após uma vitória de 2 a 1 e um empate de 2 a 2; e o São Paulo nos pênaltis, após empates de 0 a 0 e 1 a 1.

Botafogo x Peñarol: prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Bastos (Adryelson), Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Luiz Henrique, Thiago Almada e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Peñarol: Washington Aguerre; Pedro Milans, Javier Méndez, Gusmán Rodríguez e Maximiliano Olivera; Damián García, Eduardo Darias, Javier Cabrera, Leo Fernández e Jaime Báez; Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Peñarol

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 23 de outubro de 2024, 21h30