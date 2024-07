Botafogo x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje(20/07) pelo Brasileirão

Botafogo x Internacional se enfrentam hoje, sábado (20/07), pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Internacional ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo acumula 36 pontos, 11 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 28 gols marcados e 14 gols sofridos no Brasileirão. O Fogão venceu o Palmeiras por 1 a 0 na última rodada e se isolou na liderança do campeonato.

Já o Internacional soma 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 12 gols marcados e 11 gols sofridos. O Colorado vem de derrota para o Vasco, além de uma sequência de quatro jogos sem vitória no Brasileirão. O clube ocupa a 13ª posição na tabela de classificação.

Botafogo x Internacional: prováveis escalações

Botafogo: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Marçal; Marlon Freitas e Gregore (Tche Tche); Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Savarino; Junior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Internacional: Rochet (Fabrício); Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Renê; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique e Hyoran; Wesley (Wanderson) e Borré. Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Internacional

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Data/Horário: 20 de julho de 2024, 18h30

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)