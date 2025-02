Botafogo x Flamengo pode ser cancelado? Veja o que pode ocorrer com a final da Supercopa Rei

A partida entre Botafogo e Flamengo foi paralisada aos 15 minutos do primeiro tempo devido a uma forte chuva que atinge Belém, palco da final da Supercopa Rei de 2025. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma nova avaliação será feita no local às 17h10 para que seja tomada uma decisão.

Segundo o protocolo adotado pela entidade há a possibilidade da partida ser remarcada para outra data. Essa decisão deve ser tomada pela arbitragem, em conjunto com representantes das equipes. Neste caso, o jogo será reiniciado em outro dia, com a mesma minutagem e placar do momento da paralisação.

Supercopa Rei

Esta é a primeira participação do Glorioso na final da Supercopa Rei do Brasil. O time conquistou a vaga após vencer o Campeonato Brasileiro de 2024. Já do outro lado, o Flamengo, que chegou à final pela conquista da Copa do Brasil, vai para a sua sexta decisão, tendo conquistado dois títulos no torneio.