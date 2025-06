Botafogo x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/06) pelo Brasileirão

Botafogo x Ceará disputam hoje, quarta-feira (04/06), uma partida atrasada pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Ceará ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Botafogo e Ceará acumulam 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 11 gols marcados pelo Brasileirão. Botafogo sofreu 5 gols, enquanto o Ceará teve sua defesa vazada 8 vezes.

Ceará passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. Já o Botafogo somou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota no mesmo período.

Botafogo x Ceará: prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza (David Ricardo) e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Allan (Santiago Rodríguez), Artur e Savarino; Igor Jesus (Mastriani). Técnico: Renato Paiva.

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Ceará

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 04 de junho de 2025, 20h