Botafogo x Carabobo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/04) pela Libertadores

Botafogo x Carabobo disputam hoje, terça-feira (08/04), a 2° rodada da Copa Libertadores da América 2025. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Carabobo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Libertadores, o Botafogo perdeu para a Universidad de Chile por 1 a 0 e o Carabobo foi superado pelo Estudiantes por 2 a 0.

VEJA MAIS

Botafogo x Carabobo: prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Santiago Rodríguez; Mastriani. Técnico: Renato Paiva.

Carabobo: Bruera; Bonilla, Neira, Norman Rodríguez, Pernía; Gustavo González, Congo, Juan Pérez; Berríos, Londoño e Cañozales. Técnico: Diego Merino.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Carabobo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 08 de abril de 2025, 19h