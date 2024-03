Botafogo vence Fluminense em partida marcada por confusões e mantém viva a esperança no Cariocão

Em uma partida crucial para suas aspirações no Campeonato Carioca, o Botafogo conquistou uma vitória decisiva sobre o Fluminense por 4 a 2 neste domingo (3), no Maracanã. Após um primeiro tempo movimentado, a segunda etapa foi repleta de polêmicas, incluindo um cartão vermelho e pênaltis para ambos os lados. Marlon Freitas brilhou ao marcar duas vezes, enquanto Raí e Emerson Urso completaram os gols do Alvinegro. John Kennedy e Lelê descontaram para o Tricolor. André, que entrou no segundo tempo, foi expulso após cometer um pênalti em Kauê.

Com este resultado, o Botafogo ultrapassou momentaneamente o Vasco na tabela e mantém viva a esperança de avançar para a próxima fase do Carioca. A classificação atualizada pode ser conferida. O Vasco, por sua vez, enfrentará a Portuguesa em um confronto crucial, buscando uma vitória para garantir sua passagem.

O Fluminense, mesmo com a derrota, assegurou sua vaga na semifinal e encerrou a Taça Guanabara com 21 pontos. Entretanto, sua posição pode ser ameaçada pelo Nova Iguaçu, que enfrenta o Volta Redonda, e pelo próprio Vasco.

O Botafogo iniciou o jogo impondo um ritmo intenso, com marcação alta e recuperação rápida da bola, resultando em dois gols no início da partida. No entanto, o Fluminense reagiu, diminuindo a diferença no placar. O segundo tempo foi marcado por um ritmo mais lento, com confusões e irritações entre os jogadores. O Botafogo se destacou novamente, mesmo com um Fluminense reagindo. A partida encerrou-se com um embate entre os jogadores, evidenciando a tensão do confronto. O Botafogo selou a vitória com um belo gol de cabeça de Emerson Urso nos minutos finais.