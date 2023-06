Botafogo-SP x Tombense: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (02) pela Série B do Brasileiro

As equipes Botafogo-SP x Tombense disputam nesta sexta-feira (02/06) a 10° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo-SP x Tombense ao vivo?

A partida Botafogo-SP x Tombense poderá ser assistida pela SporTV 2 e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Botafogo-SP x Tombense chegam para o jogo?

Botafogo ocupa a 6° posição da Série B com 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Tombense está em 18° lugar e soma 1 vitória, 2 empates, 6 derrotas, 7 gols marcados e 13 gols sofridos. Antes do seu empate na última rodada, o time estava em uma sequência de 5 derrotas.

Prováveis Escalações

Botafogo-SP: Victor Souza; Vidal, Carlinhos, Diogo Silva e Patrick Brey; Guilherme Madruga, Tárik, Lucas Cardoso e Robinho; Salatiel e Osman. Técnico: Adilson Batista.

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Augusto, Roger Carvalho e Emerson Barbosa; Bruno Silva, Matheus Frizzo, Pierre e Daniel Amorim; Jáderson e Alex Sandro. Técnico: Marcelo Chamusca.

FICHA TÉCNICA

Botafogo SP x Tombense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data/Horário: 02 de junho de 2023, 19h