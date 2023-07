Botafogo-SP x Criciúma: onde assistir ao vivo ao vivo e online pela Série B do Brasileiro

A partida Botafogo-SP x Criciúma será nesta segunda-feira (17), pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começará às 20h (horário de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo-SP x Criciúma ao vivo?

A partida Botafogo-SP x Criciúma pode ser assistida ao vivo pelo canal de televisão por assinatura SporTV, pelo SporTV3 e do Premiere, no pay-per-view, a partir das 20h (horário de Brasília).

O Botafogo-SP teve seu jogo contra a Chapecoense adiado por conta do cancelamento do voo. Assim, com uma rodada a menos, a equipe aparece em 11º, com 24 pontos.

Já o Criciúma está invicto há seis jogos, sendo quatro vitórias e dois empates, e pode assumir a liderança na Série B em caso de vitória ou empate. Neste momento, o clube catarinense está na vice-liderança, com 34 pontos.

Prováveis escalações: Botafogo-SP x Criciúma

Corinthians: Matheus Albino; Thassio, Lucas Dias, Marcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Guilherme Madruga, Lucas Cardoso, Osman e Luiz Henrique (Gustavo Xuxa); Salatiel. Técnico: Marcelo Chamusca.

América-MG: Gustavo; Cristovam, Walisson Maia, Rodrigo e Marcelo Hermes; Arilson, Rômulo, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Fabinho e Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati.

Desfalques

Botafogo-SP: Edson Carioca cumprirá suspensão.

Criciúma: Eder, machucado, é desfalque certo, assim como Miqueias, suspenso.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-SP x Criciúma

Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data/Horário: 17/07/2023, às 20h