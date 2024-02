Botafogo-SP x Corinthians: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (14/02) pelo Paulistão

Botafogo-SP x Corinthians disputam nesta quarta-feira (14/02) a 8° rodada do Paulistão. O jogo acontecerá às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Botafogo-SP x Corinthians ao vivo?

A partida Botafogo-SP x Corinthians poderá ser assistida pela TV Record e pelo Paulistão Play, a partir das 21h35 (horário de Brasília).

Como Botafogo-SP x Corinthians chegam para o jogo?

Botafogo SP é o lanterna do Grupo D do Paulistão com 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 3 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Corinthians é o lanterna do Grupo C e acumula 2 vitórias, 5 derrotas, 5 gols marcados e 8 gols sofridos.

Botafogo-SP x Corinthians: prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos; Lucas Dias, Fabio Sanches e Bernardo Schappo; Thassio, Matheus Barbosa, Leandro Maciel, Douglas Baggio e Jean Victor; Tiago Alves e Alex Sandro. Técnico: Paulo Gomes.

Corinthians: Cássio; Léo Maná, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-SP x Corinthians

Campeonato Paulista

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data/Horário: 14 de fevereiro de 2024, 21h35