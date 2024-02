Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (14/02) pelo Campeonato Carioca

Fluminense x Vasco disputam hoje, quarta-feira (14/02), a 8° rodada do Campeonato Carioca. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Vasco ao vivo?

A partida entre Fluminense x Vasco​ poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Fluminense x Vasco chegam para o jogo?

Fluminense lidera invicto o Campeonato Carioca com 5 vitórias, 2 empates, 14 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Vasco ocupa a 4° posição e acumula 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 10 gols marcados e 7 gols sofridos.

Fluminense x Vasco: prováveis escalações

Fluminense​: Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames, Payet; David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Vasco

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 14 de fevereiro de 2024, 21h30