Botafogo segue com 100% de aproveitamento após vencer o Atlético-MG no Brasileirão

No último domingo, 7 de maio, o Botafogo venceu o Atlético-MG pelo placar de 2x0, em partida válida pelo Brasileirão 2023. O clube carioca é o único da competição com 100% de aproveitamento e ocupa a 1ª posição do campeonato até o momento, com 12 pontos.

O Botafogo começa o campeonato nacional com o pé direito, após passar por uma fase difícil no Cariocão. O clube não se classificou entre os quatro melhores e disputou a Taça Rio, da qual foi campeão, batendo o Audax-RJ na final, pelo placar agregado de 7x3.

Atualmente, o clube alvinegro disputa a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Na competição internacional, venceu uma vez e empatou duas, ocupando a 2ª posição do grupo A. Já pela Copa do Brasil, enfrentará o Athletico-PR nas oitavas de final, com a primeira partida marcada para o dia 17 de maio.

No Brasileirão, o Botafogo venceu o Atlético-MG, Flamengo, Bahia e São Paulo, e enfrentará o Corinthians na próxima quinta-feira (11), às 19h30. Na partida do último domingo, Victor Sá e Matheus Nascimento marcaram pelo Fogão, que dominou a partida contra o Atlético-MG.

Já a equipe mineira não vem de uma boa fase. Venceu apenas uma partida na competição, contra o Athletico-PR, e empatou contra o Santos, e soma somente quatro pontos até aqui. A equipe foi derrotada por Vasco e Botafogo, ambos clubes cariocas. Na Libertadores, o Atlético-MG ocupa a 3ª posição do grupo G, com uma vitória e duas derrotas.

A próxima partida do Galo será na quarta-feira, 10 de maio, contra o Cuiabá. Já pela Copa do Brasil, o Atlético-MG enfrenta o Corinthians, com a primeira partida marcada para o dia 17 de maio.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)