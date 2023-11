Borussia Dortmund x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/11) pela Bundesliga

Borussia Dortmund x Bayern de Munique disputam hoje, sábado (04/11), a 10° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia Dortmund x Bayern de Munique ao vivo?

A partida entre Borussia Dortmund x Bayern de Munique poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV, pelo Canal GOAT do Youtube e pelo OneFootball, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como Borussia Dortmund x Bayern de Munique chegam para o jogo?

Borussia Dortmund é o 4° colocado da Bundesliga com 6 vitórias, 3 empates, 20 gols marcados e 11 gols sofridos.

Bayern de Munique é o vice-líder da competição e soma 7 vitórias, 2 empates, 34 gols marcados e 7 gols sofridos.

A última partida entre as equipes foi realizada no dia 1 de abril e terminou com a vitória do Bayern por 4 a 2.

Borussia Dortmund x Bayern de Munique: prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Bensebaini; Nmecha, Can, Malen, Reus e Brandt; Fullkrug. Técnico: Edin Terzic.

Bayern: Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim e Davies; Laimer, Goretzka, Sane, Musiala e Coman; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Bundesliga

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 04 de novembro de 2023, 14h30