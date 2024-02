Boca Juniors x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (10) pelo Argentino

Boca Juniors x Defensa y Justicia disputam hoje, sábado (10/02), a 4° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Boca Juniors x Defensa y Justicia ao vivo?

A partida entre Boca Juniors x Defensa y Justicia poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e Star+, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Boca Juniors x Defensa y Justicia chegam para o jogo?

No Campeonato Argentino, Boca Juniors já passou por um empate sem gols com Platense, outro de 1 a 1 com Sarmiento e uma vitória de 2 a 0 sobre Tigre.

Já Defensa y Justicia soma uma derrota de 2 a 0 para Godoy Cruz, uma vitória de 3 a 0 sobre Platense e outra vitória de 3 a 2 contra Sarmiento.

Boca Juniors x Defensa y Justicia: prováveis escalações

Boca Juniors: Romero; Blondel, Lema, Figal e Blanco; Benítez, Pol Fernández, Advíncula e Campuzano (Zenón); Benedetto (Cavani) e Merentiel. Técnico: Diego Martínez.

Defensa y Justicia: Fiermarín; Tripichio, Aguilera, Ramos Mingo e Alexis Soto; Kevin López, Julian López e Alanis; Herrera, Togni e Nicolás Fernández. Técnico: Julio Vaccari.

FICHA TÉCNICA

Boca Juniors x Defensa y Justicia

Campeonato Argentino

Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2024, 19h15