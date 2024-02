Vitória x ABC: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/02) pela Copa do Nordeste

Vitória x ABC disputam hoje, sábado (10/02), a 2° rodada da Copa do Nordeste. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x ABC ao vivo?

A partida entre Vitória x ABC pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo Nosso Futebol+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Vitória x ABC chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copa do Nordeste, Vitória empatou com Altos por 0 a 0 e ABC empatou com Maranhão por 2 a 2.

Vitória x ABC: prováveis escalações

Vitória: Muriel; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Caio Vinícius e Matheusinho [Daniel Jr.]; Osvaldo, Iury Castilho e Alerrandro [Caio Dantas]. Técnico: Léo Condé.

ABC: Carlos Eduardo; Yuri Ferraz, Richardson, Wesley Santos e Romário; Vinicius Amaral, Randerson (Diego Jardel) e Sammuel; Ruan, Wallyson e Parraguez (Daniel Cruz). Técnico: Rafael Lacerda.

FICHA TÉCNICA

Vitória x ABC

Copa do Nordeste

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2024, 19h