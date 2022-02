Boavista x Volta Redonda: onde assistir e horário do jogo de hoje (05/02) pelo Campeonato Carioca

As equipes Boavista x Volta Redonda disputam neste sábado (05/02) a quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. A partida iniciará às 16h, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ). Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir Boavista x Volta Redonda?

A partida Boavista x Volta Redonda pode ser assistida pelos serviços de streaming Cariocão Play, OneFootball e Eleven Sports, às 16h (horário de Brasília).

Como Boavista x Volta Redonda chegam para o jogo?

Os dois times estão perto da zona de rebaixamento e têm 2 empates e 1 derrota pelo Campeonato Carioca de 2022. Porém, como o Volta Redonda marcou 1 gol a mais que o Boavista, está em 9° lugar, logo acima do seu adversário.