Boavista x Benfica: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) pela Liga Portugal

Boavista x Benfica disputam hoje, segunda-feira (23/09), a 6° rodada da Liga Portugal. O jogo começa às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio do Bessa Século XXI, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Boavista x Benfica ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Benfica é o 7° colocado da competição com 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 9 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Boavista está em 15° lugar e acumula 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 3 gols marcados e 4 gols sofridos.

Boavista x Benfica: prováveis escalações

Boavista: Tomé Sousa; Pedro Gomes, Rodrigo Abascal, Bruno Onyemaechi e Filipe Ferreira; Ilija Vukotic, Ibrahima Camara e Sebastián Pérez; Gonçalo Miguel, Robert Bozenik e Salvador Agra.

Benfica: Trubin; Alexander Bah, António Silva, Otamendi e Álvaro Carreras; Leandro Barreiro e Florentino Luís; Ángel Di María, OKökçü e Prestianni; Vangelis Pavlidis.

FICHA TÉCNICA

Boavista x Benfica

Campeonato Português

Local: Estádio do Bessa Século XXI, em Porto, Portugal

Data/Horário: 23 de setembro de 2024, 16h15