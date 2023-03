Boavista x Arouca: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (03/03) pelo Campeonato Português

As equipes Boavista x Arouca disputam nesta sexta-feira (02/03) a 22° rodada do Campeonato Português. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Bessa Século XXI, em Porto. Confira os horários e escalações:

Onde assistir Boavista x Arouca?

A partida Boavista x Arouca não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Boavista x Arouca​​ chegam para o jogo?

Arouca está em 6° lugar no Campeonato Português e soma 9 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 26 gols marcados e 31 gols sofridos.

Já Boavista ocupa a 8° posição da competição com 8 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, além de 27 gols marcados e 35 gols sofridos.

Prováveis escalações

Boavista: Bracali; Bruno, Abascal e Cannon; Mangas, Pérez, Ibrahima, Makouta e Malheiro; Gorre e Yusupha. Técnico: Petit.

Arouca: Fernandez; Milovanov, Basso, Opoku e Quaresma; Ruiz, Soro e Simão; Sylla, Dabbagh e Antony. Técnico: Armando Evangelista.

FICHA TÉCNICA

Boavista x Arouca

Campeonato Português

Local: Estádio do Bessa Século XXI, em Porto

Data/Horário: 03 de março de 2023, 16h