Com gols de Romarinho, Kanté e Benzema, Al-Ittihad vence Auckland City no Mundial de Clubes

Na abertura do Mundial de Clubes da FIFA, o Al-Ittihad derrotou o Auckland City por 3 a 0 no King Abdullah, na Arábia Saudita, nesta terça-feira (12). Com gols de Romarinho, Kanté e Benzema, os sauditas aproveitaram o fator casa e eliminaram a equipe da Nova Zelândia, avançando às quartas de finais do torneio.

O confronto marcou a estreia do novo técnico do Ittihad, o argentino Marcelo Gallardo, que enfrentará o Al-Ahly, do Egito, campeão asiático, na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília). Quem vencer o confronto avança para enfrentar o Fluminense nas semifinais, em partida marcada para a próxima segunda-feira (18) às 15h.

VEJA MAIS



Outros confrontos do Mundial de Clubes:

Al-Ittihad (Arábia Saudita) x Al-Ahly (Egito) – sexta-feira (15), às 15h

León (México) x Urawa Red Diamonds (Japão) – sexta-feira (15), às 11h30