Benjamin Back diz que Seleção perdeu apelo: 'Não passou em TV aberta e ninguém ligou'

A Seleção Brasileira venceu o Uruguai na última terça-feira por 2 x 0, no Estádio Centenário. A partida foi exibida apenas em pay-per-view e plataforma streaming, diferente dos anos anteriores, quando sempre contou com transmissão em TV aberta. A nova realidade foi motivo de "perplexidade" para Benjamin Back. O apresentador disse que não se lembrava de um jogo com tal importância sem exibição em canal aberto e se mostrou surpreso a falta de reclamação das pessoas.

- Que coisa absurda aconteceu ontem. É a primeira vez que eu lembro de um Brasil e Uruguai de Eliminatórias da Copa do Mundo sem transmissão pela televisão aberta. Eu nunca imaginei ver isso. E com se não bastasse isso, vem minha outra perplexidade: ninguém estava nem aí. Ninguém reclamou, protestou, nem nada - lamentou Benja em vídeo postado nesta manhã em sua conta no Twitter.

- Isso significa que a Seleção Brasileira perdeu apelo total. Realmente ficou provado ontem que ninguém mais está nem aí pra Seleção - completou.

A vitória do Brasil sobre o Uruguai foi transmitida pelo pay-per-view da Band e pelo "EI Plus", serviço de streaming da Turner. A Globo tem os direitos de transmissão apenas de partidas como mandante da Seleção.