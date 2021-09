Benja defende Neymar e dispara conta Patrícia Pillar: 'Perdeu a oportunidade de ficar quieta'

As aspas de Neymar após a vitória do Brasil sobre o Peru, na última quinta-feira, seguem repercutindo na internet. Criticado pela atriz Patrícia Pillar, por manifestar o desejo em ultrapassar Pelé e alcançar a artilharia máxima da Seleção Brasileira, o craque do PSG usou o Twitter para responder. Agora, foi a vez de Benjamin Back, apresentador do "Arena SBT", rebater a atriz e sair em defesa do jogador.

- Cada um tem o direito de opinar em uma democracia, mas a Patrícia Pillar perdeu a oportunidade de ficar quieta. O Pelé está doente, está mal, o mundo está rezando para que ele se recupere o mais rápido possível, mas o Neymar falou para a Globo: 'quero mandar um abraço para o Pelé, estamos torcendo para a recuperação dele'. Agora, quando o Neymar fala que quer superar, não é querer menosprezar o Pelé. O Pelé é referência, mas todo mundo quer [quebrar recordes] - disse Benja.

- O Messi na semana passada virou o maior artilheiro da história de seleções sul-americanas. E daí? O que isso ganha? O Pelé tem três Copas do Mundo. Acho que a Patrícia Pillar foi mal, e tem hora que o Neymar tem razão: enchem o saco do cara aqui. O Neymar faz gol, reclamam. Não faz gol, reclamam. Tudo reclamam do cara, pô - disparou.

Neymar marcou uma vez na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o Peru, na última quinta-feira. Em entrevista após o jogo, ele falou sobre a aproximação ao Rei do Futebol na lista de maiores goleadores da Seleção: "Vai ser uma honra passar o Pelé".

Aos 80 anos, Pelé recebeu alta da UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. No último sábado, o Rei do Futebol foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon direito.