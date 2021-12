Benfica marca reunião na véspera de Natal para decidir futuro de Jorge Jesus, diz jornal

Uma reunião na véspera de Natal pode definir o futuro do técnico Jorge Jesus do Benfica. De acordo com o jornal "A Bola", a diretoria do clube ficou muito irritada com a derrota para o Porto na última quinta-feira por 3 a 0, que decretou a eliminação da Taça Portugal, e com a presença de dirigentes do Flamengo no local.

O presidente do Benfica, Rui Costa, teria agendado o encontro para as próximas horas com o objetivo de analisar o momento da equipe e, em especial, de Jesus teria condições de se manter no comando. Existe uma expectativa é de que ele seja demitido antes do clássico contra o Porto no próximo dia 30, desta vez pelo Campeonato Português, novamente no Estádio do Dragão.

A maneira como aconteceu a eliminação da Taça Portugal, com a presença dos dirigentes rubro-negros, foi encarada por Rui Costa como "humilhação", nas palavras do jornal. No início da semana, o Mister se reuniu com Marcos Braz e Bruno Spindel, do Flamengo.

O desempenho de Jesus em clássicos é outro fator que desagrada a diretoria e amplia a pressão sobre o comandante. Foram sete partidas com esse status, contra Sporting e Porto, com quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória. O único triunfo veio em um jogo que não valia nada para o Sporting, que já tinha se sagrado campeão português.