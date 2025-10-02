Basileia x Stuttgart: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa Basel e Stuttgart jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 02.10.25 15h00 Em suas estreias pela Europa League, Basel perdeu para o Freiburg por 2 a 1 (X/ @fcbasel1893) Basileia x Stuttgart disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no St. Jakob-Park, na Basileia, Suíça. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Basel x Stuttgart ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pelo 360 da CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela Europa League, o Stuttgart venceu o Celta de Vigo por 2 a 1, enquanto a Basileia perdeu para o Freiburg pelo mesmo placar. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira Fiorentina x Sigma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Conferência Fiorentina e Sigma jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Lyon x RB Salzburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa Lyon e Salzburg jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Basel x Stuttgart: prováveis escalações Basel: Salvi; Vouilloz, Barisic, Adjetey, Schmid; Otele, Metinho, Leroy, Shaqiri; Junior Zé, Ibrahim Salah, Ajeti. Stuttgart: Nübel; Vagnoman, Chabot, Jaquez, Hendriks; Stiller, Karazor, El Khannouss; Bouanani, Leweling, Demirovic. FICHA TÉCNICA Basileia x Stuttgart Europa League - Liga Europa Local: St. Jakob-Park, na Basileia, Suíça Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Basileia Stuttgart jogos de hoje Europa League LIga Europa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 Campeonato Português Casa Pia x Estoril: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Liga Portugal Casa Pia e Estoril jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 03.10.25 15h15 Campeonato Inglês Bournemouth x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/10) pela Premier League Bournemouth e Fulham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.10.25 15h00 Campeonato Espanhol Osasuna x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) por La Liga Osasuna e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24