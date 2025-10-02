Capa Jornal Amazônia
Basileia x Stuttgart: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa

Basel e Stuttgart jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

Thalles Leal
fonte

Em suas estreias pela Europa League, Basel perdeu para o Freiburg por 2 a 1 (X/ @fcbasel1893)

Basileia x Stuttgart disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no St. Jakob-Park, na Basileia, Suíça. Confira as escalações e o horário: 

Onde assistir Basel x Stuttgart ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pelo 360 da CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Europa League, o Stuttgart venceu o Celta de Vigo por 2 a 1, enquanto a Basileia perdeu para o Freiburg pelo mesmo placar.

Basel x Stuttgart: prováveis escalações

Basel: Salvi; Vouilloz, Barisic, Adjetey, Schmid; Otele, Metinho, Leroy, Shaqiri; Junior Zé, Ibrahim Salah, Ajeti.

Stuttgart: Nübel; Vagnoman, Chabot, Jaquez, Hendriks; Stiller, Karazor, El Khannouss; Bouanani, Leweling, Demirovic.

FICHA TÉCNICA
Basileia x Stuttgart
Europa League - Liga Europa
Local: St. Jakob-Park, na Basileia, Suíça
Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

