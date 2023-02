Barracas Central x Gimnasia: onde assistir e horário do jogo hoje (27/02) pelo Campeonato Argentino

As equipes Barracas Central x Gimnasia disputam nesta segunda-feira (27/02) a 5° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 17h (horário de Brasília), no Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barracas Central x Gimnasia ao vivo?

A partida Barracas Central x Gimnasia poderá ser assistida pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Barracas Central x Gimnasia​​​​ chegam para o jogo?

Ambos Barracas Central e Gimnasia acumulam 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas no Campeonato Argentino.

Gimnasia já marcou 3 gols e acumulou 5 gols sofridos. Já Barracas fez 6 gols e sofreu 7 outros.

Prováveis Escalações

Barracas Central​: Andrés Desabato; Maximiliano Rodríguez, Nicolás Capraro, Francisco Álvarez, Juan Ignacio Díaz; Mauro Peinipil; Carlos Arce; Iván Tapia, Maximiliano Puig; Marcos Benítez e Bruno Sepúlveda. Técnico: Rodolfo de Paoli.

Gimnasia: Tomás Durso; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Felipe Sanchez, Matías Melluso; Agustín Bolivar, Antonio Napolitano, Alexis Steimbach, Eric Ramírez, Alan Sosa e Nicolás Contín. Técnico: Sebastián Romero.

FICHA TÉCNICA

Barracas Central x Gimnasia

Campeonato Argentino

Local: Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2023, 17h