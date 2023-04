Barracas Central x Defensa y Justicia: onde assistir e o horário do jogo hoje (24/04) pelo Argentino

As equipes Barracas Central x Defensa y Justicia disputam nesta segunda-feira (24/04) a 13° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo começa às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Barracas Central x Defensa y Justicia ao vivo?

A partida Barracas Central x Defensa y Justicia poderá ser assistida pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Barracas Central x Defensa y Justicia chegam para o jogo?

Barracas Central é o 23° colocado do Campeonato Argentino e soma 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Defensa y Justicia ocupa a 7° posição da competição com 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Barracas: Andrés Desábato, Mauro Peinipil, Nicolás Capraro, Francisco Álvarez, Juan Ignacio Díaz, Rodrigo Insúa, Facundo Mateo, Carlos Arce, Iván Tapia, Ricardo Centurión e Bruno Sepúlveda. Técnico: Sergio Rondina

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain, Agustín Santanna, Julián Malatini, Tomás Cardona, Alexis Soto, Julián López, Santiago Solari, David Barbona, Nicolás Tripicchio, Gastón Togni e Nicolás Fernández. Técnico: Julio Vaccari.

FICHA TÉCNICA

Barracas Central x Defensa y Justicia

Campeonato Argentino

Local: Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 24 de abril de 2023, 15h30