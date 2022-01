Barcelona sinaliza que fará proposta ao Palmeiras por promessa alviverde

O Barcelona é o primeiro gigante europeu a fazer uma sondagem ao Palmeiras pelo atacante Endrick. Segundo informações publicadas primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmadas pelo LANCE!, os espanhois sinalizaram que devem fazer uma oferta ao Verdão tão logo a joia da base assine o primeiro contrato profissional, em julho, quando fará 16 anos.

Conforme revelado, a ideia do Barça é deixar Endrick atuar pelo Palmeiras por pelo menos duas temporadas, até se tornar maior de idade.

Com isso, os valores estipulados pela negociação, que não foram revelados, seriam pagos em ao menos duas parcelas. A primeira, logo no acerto do acordo, este ano. A outra seria só no momento da sua ida para a Espanha.

Endrick tem 172 jogos e 167 gols pela base palmeirense. O técnico Abel Ferreira planeja, segundo apurou o LANCE!, promover o jovem atacante ao profissional nesta temporada para completar sua integração. Apesar de liberado pela Fifa para ser inscrito no Mundial de Clubes, os regulamentos da FPF e CBF só permitem à joia atuar nas competições domésticas após fazer 16 anos.

À reportagem, o estafe do jogador diz que não houve contato do Barcelona e os planos continuam os mesmos: prioridade total para a assinatura do contrato profissional com o Verdão.

O clube espanhol resolveu dar um passo além com Endrick por conta da concorrência. Durante a Copa São Paulo de juniores, torneio em que já marcou quatro gols, Enrick foi observado por olheiros do Manchester City, da Inglaterra, PSG, da França, e do principal rival catalão, o Real Madrid.