Bangu x Nova Iguaçu: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (24/01) pelo Campeonato Carioca

Bangu x Nova Iguaçu disputam hoje, quarta-feira (24/01), a 3° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Guilherme da Silveira Filho, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bangu x Nova Iguaçu ao vivo?

A partida entre Bangu x Nova Iguaçu poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Bangu x Nova Iguaçu chegam para o jogo?

Nas rodadas anteriores, Bangu passou por uma derrota de 1 a 0 para Portuguesa e outra de 2 a 0 para Botafogo.

Nova Iguaçu estreou com uma vitória de 2 a 1 sobre Sampaio Corrêa, seguida de um empate de 1 a 1 com Flamengo.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Bangu x Nova Iguaçu: prováveis escalações

Bangu: Gabriel Leite; Gabriel Saulo, Victor Oliveira, Luiz Felipe e Ricardo Cerqueira; Erick Daltro, Adsson, Renatinho e Edgar; Cleyton e João Maranhão. Técnico: Alexandre Gomes.

Nova Iguaçu: Fabrício; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Ítalo Silva; Albert, Ronald, Ezequiel e João Victor; Bill e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.

FICHA TÉCNICA

Bangu x Nova Iguaçu

Campeonato Carioca

Local: Estádio Guilherme da Silveira Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 24 de janeiro de 2024, 16h