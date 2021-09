Bandeirinha paraense é convocada para partidas entre Brasil e Argentina

A Seleção Brasileira Feminina vai enfrentar a Argentina, em João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, nos dias 18 e 21 de setembro. Serão confrontos amistosos que contarão com uma paraense: a árbitra assistente Barbara Loiola, que faz parte do quadro da FIFA desde janeiro de 2020. Ela estará presente nos dois jogos.

No primeiro, em João Pessoa-PB, dia 18, Barbara será a segunda assistente. A partida será comandada por Deborah Cecilia (FIFA/PE), com assistência também de Fernanda Nandrea (FIFA/MG). A quarta arbitra será Thayslane Mela (FIFA/SE). Na segunda partida, todas as posições se invertem.

Em contato com O Liberal, a árbitra comemorou a convocação.

"Para mim, foi uma surpresa, porque eu realmente não esperava esse jogo da Seleção agora. Fiquei muito feliz de ser escalada para este jogo, por ser um clássico", salientou.

Bárbara Loiola relembrou sua trajetória e o novo passo na carreira. "A gente, aqui do Pará, primeiro almeja trabalhar no Re-Pa, que é o clássico mais importante do estado. Quando a gente consegue já fica muito feliz e, agora, poder trabalhar nesse clássico, mesmo sendo amistoso, querendo ou não é Brasil x Argentina. Para mim é muito gratificante, estou muito feliz por isso, por mais essa oportunidade que estou tendo de mostrar meu trabalho", enalteceu.

Essa será a primeira data FIFA do futebol feminino após os jogos Olímpicos de Tóquio. As duas equipes se preparam para disputar a Copa América Feminina 2022. Sob o comando da técnica Pia Sundhage, o Brasil enfrentou a Argentina em duas oportunidades. No torneio Uber São Paulo, em 2019, as brasileiras venceram por 5 a 0. Em fevereiro deste ano, na primeira rodada do Torneio She Believes, nos Estados Unidos, a equipe Canarinho venceu por 4 a 1.

Brasil x Argentina

Sábado, dia 18 de setembro (horário a ser definido)

Estádio José Américo de Alemida Filho, Almeidão – João Pessoa-PB

Terça-feira, dia 21 de setembro (horário a ser definido)

Estádio Governador Ernani Sátio, Amigão – Campinha Grande-PB