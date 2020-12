Band renova contratos de quatro nomes importantes do esporte

A Band tem efetuado renovações de contratos no fim de 2020 e quatro profissionais do núcleo de esportes já renovaram com a emissora: o narrador Ivan Bruno, o ex-jogador e comentarista Ronaldo Giovanelli, e os apresentadores Héverton Guimarães e Paloma Tocci. A última, por sinal, é um dos destaques do canal. As informações são do site "UOL".

Paloma Tocci acertou uma renovação até 2025. Ela foi chamada para conversar sobre a continuidade depois da sondagem do SBT para a apresentadora fazer parte do novo núcleo esportivo da emissora. A Band só renovou por um longo período com profissionais com grande reputação no canal e Tocci está entre eles.

Ivan Bruno, Héverton Guimarães e Ronaldo Giovanelli acertaram a renovação até 2022. Ivan é titular das transmissões da NBA, narrando tanto na Band quanto na BandSports. Héverton é apresentador do "Os Donos da Bola" de Minas Gerais. Já Ronaldo é comentarista do programa "Jogo Aberto", apresentado por Renata Fan, e comenta jogos no fim de semana no "Show do Esporte".