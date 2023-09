Bahia x Santos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (18/09) pelo Brasileirão

FUTEBOL

Torcedor do Botafogo-PB faz vídeo no Mangueirão e exalta festa da torcida do Paysandu: ‘Sensacional’

O Paysandu derrotou o Botafogo-PB por 1 a 0, mas torcedor do Belo reverenciou a torcida do Papão nas arquibancadas do Mangueirão com quase 50 mil pessoas.