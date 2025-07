Bahia x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Brasileirão Sub-20

Bahia x Cruzeiro disputam hoje, quarta-feira (02/07), a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub 20. O jogo inicia às 15h (horário de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, Camaçari (BA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahia x Cruzeiro ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube TV BAHÊA, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bahia está na 16ª posição com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empates, 9 derrotas, 19 gols marcados e 21 gols contra. Nas últimas cinco partidas, a equipe teve 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas.

Já o Cruzeiro está na 3ª colocação com 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 29 gols marcados e 18 gols sofridos. Nas últimas cinco partidas, o time teve 4 vitórias, 0 empates e 1 derrota.

Bahia x Cruzeiro: prováveis escalações

Bahia: Victor; Lucyan, Dnaiel Costa, Dodô e Daniel Lima; Sidney Duarte, Wendel Passos e Roger Gabriel; David Martins, João Coni e Gustavo Ulguim.

Técnico: Leonardo Galbes.

Cruzeiro: Otávio Costa; Bruno Alves, Victor Jesus, Kelvin Coutinho e William; Cauan Baptistella, Rhuan Gabriel, Lucas Belluco, Felipe Morais e Eduardo Pape; Rayan.

Técnico: Luciano Dias.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro Sub-20

Local: CT Evaristo de Macedo, Camaçari (BA)

Data/Horário: 02 de julho 2025, 15h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)