Bahia vence Fluminense em casa e se afasta da zona de rebaixamento

O Bahia conquistou um resultado importante na noite desta terça-feira (31), jogando na Arena Fonte Nova. Diante de um Fluminense concentrado na final da Libertadores, o Tricolor de Aço foi pra cima e aproveitou o fator casa para vencer por 1 a 0, chegando aos 37 pontos, na 13ª, com razoável distância da zona de rebaixamento.

Os dois times fizeram um bom primeiro tempo, com o Fluminense dominando a maior parte dos 45 minutos iniciais, levando perigo em pelo menos dois lances, onde a bola atingiu a trave, uma com Giovanni Manson e outra com Leo Fernández, ambas no travessão. Por outro lado, nas poucas oportunidades criadas o time foi decisivo e abriu o placar com Everaldo, de cabeça, aos 39 minutos.

Já a etapa final foi mais equilibrada, com o Bahia jogando mais adiantado, o que possibilitou pelo menos dois lances de perigo para o Fluzão. Um deles, aos 19, com Camilo Cândido, que recebeu na esquerda, encontrou Thaciano, que chutou em cima do goleiro. Aos 27, Camilo recebeu na entrada da área, tocou para Cauly na esquerda, enquanto o meia do Bahia cruzou na segunda trave e Thaciano não conseguiu cabecear.

Enquanto o Bahia atingiu o 13º lugar, o Fluminense se manteve em oitavo, com 45. Na próxima rodada o Bahia enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre. Já o Fluminense recebe o São Paulo, no Maracanã.