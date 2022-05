Ayacucho x Everton (CHI): onde assistir ao vivo o jogo de hoje (18/05) pela Copa Sul-Americana

As equipes Ayacucho x Everton de Viña del Mar entram em campo hoje, quarta-feira (18/05), para disputar a 5° rodada da Copa Sul-Americana. A partida tem início às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Lima, Peru. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Ayacucho x Everton de Viña del Mar ao vivo?

A partida Ayacucho x Everton CHI pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Ayacucho x Everton-CHI chegam para o jogo?

Ayacucho é o 3° colocado do Grupo D da Copa Sulamericana. Até agora, a equipe acumulou 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 5 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Everton de Viña del Mar é o vice-líder do mesmo grupo e soma 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 3 gols marcados e 4 gols sofridos.

Na 3° rodada da competição, Everton venceu Ayacucho por 2 a 1.

Prováveis escalações

Ayacucho: Vidal; Hugo Alejandro Magallanes, Salazar, Quina; Barboza, Páucar, Parodi Colunga, Guidino; Fernández, Techera e Arce. Técnico: Alejandro Apud.

Everton-CHI: De Paul; Echeverría, Barroso, Oyarzun; Valenzuela, Madrid, Reyes, Medina, Riquelme; Di Yorio e Cuevas. Técnico: Francisco Meneghini.

Ficha técnica - Ayacucho x Everton do Chile

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Lima, Peru

Data/horário: 18 de maio de 2022, às 19h15