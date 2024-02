Audax Rio x Botafogo: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (24/02) pelo Campeonato Carioca

Audax Rio x Botafogo disputam hoje, sábado (24/02), a 10° rodada do Campeonato Carioca. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Audax Rio x Botafogo ao vivo?

A partida entre Audax Rio x Botafogo poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Audax Rio x Botafogo chegam para o jogo?

Audax está na lanterna do Campeonato Carioca, perdeu todas as partidas que jogou, sofreu 14 gols e marcou apena 1 desses.

Já Botafogo ocupa a 5° posição da competição e soma 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 9 gols sofridos.

Audax Rio x Botafogo: prováveis escalações

Audax Rio​: Max; Arlen, Igor Silva, João Victor e Paulo Victor; Ramon, Vinícius Matheus e Fellipe Resende; Edilson, Clisman (Acácio) e Fabinho Polhão. Técnico: Luciano Quadros.

Botafogo: Gatito; Mateo Ponte, Bastos, Lucas Halter e Marçal; Marlon Freitas, Kauê; Savarino, Eduardo e Júnior Santos (Diego Hernández); Tiquinho Soares (Matheus Nascimento). Técnico (interino): Fábio Matias.

FICHA TÉCNICA

Audax Rio x Botafogo

Campeonato Carioca

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2024, 16h